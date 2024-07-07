Лавров усомнился в демократичности парламентских выборов во Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что парламентские выборы во Франции на самом деле мало похожи на демократические, соответствующее мнение он высказал во время разговора с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Прошел первый тур парламентских выборов. Всего их два. Причем второй, судя по всему, был задуман ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого», — предположил Лавров.

По его словам, когда создается ситуация с вынуждением кого-то снять кандидатуру с выборов, чтобы «расчистить» возможность для победы консерваторов или популистов, то это мало имеет общего с демократией.

Также Лавров прокомментировал ремарку президента России Владимира Путина о том, за кого Москва «болеет» на американских выборах.

Он отметил, что когда глава государства сказал про поддержку действующего президента США Джо Байдена, он имел в виду «предпочтительную» победу. Но на самом деле то, что сейчас происходит в Америке, — печальное зрелище.