Лавров усомнился в демократичности парламентских выборов во Франции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что парламентские выборы во Франции на самом деле мало похожи на демократические, соответствующее мнение он высказал во время разговора с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Прошел первый тур парламентских выборов. Всего их два. Причем второй, судя по всему, был задуман ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого», — предположил Лавров.
По его словам, когда создается ситуация с вынуждением кого-то снять кандидатуру с выборов, чтобы «расчистить» возможность для победы консерваторов или популистов, то это мало имеет общего с демократией.
Также Лавров прокомментировал ремарку президента России Владимира Путина о том, за кого Москва «болеет» на американских выборах.
Он отметил, что когда глава государства сказал про поддержку действующего президента США Джо Байдена, он имел в виду «предпочтительную» победу. Но на самом деле то, что сейчас происходит в Америке, — печальное зрелище.