Лавров указал на странность в мемориале Вечного огня в Узбекистане
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Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что у Вечного огня в Самарканде нет надписи на русском языке. Он заявил об этом во время посещения мемориала «Скорбящая мать», когда его сопровождал узбекский коллега Бахтиер Саидов, передает корреспондент ТАСС.
Внимание российского министра привлекли памятные слова на монументе, переведенные только на английский язык. Надпись гласила: «You are always in our heart, my dear» (Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой).
«Я смотрю, на английском там надпись. Русского не вижу. Мать — это самое святое», — сказал Лавров экскурсоводу, пока рядом стоял Саидов.
Лавров посещает столицу Узбекистана с двухдневным рабочим визитом. Сегодня, 23 апреля, глава российской дипломатии должен провести встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.