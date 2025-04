Лавров указал на странность в мемориале Вечного огня в Узбекистане

Внимание российского министра привлекли памятные слова на монументе, переведенные только на английский язык. Надпись гласила: «You are always in our heart, my dear» (Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой).

«Я смотрю, на английском там надпись. Русского не вижу. Мать — это самое святое», — сказал Лавров экскурсоводу, пока рядом стоял Саидов.

Лавров посещает столицу Узбекистана с двухдневным рабочим визитом. Сегодня, 23 апреля, глава российской дипломатии должен провести встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.