сегодня в 10:04

Лавров: у РФ есть аргументы и четкая позиция на переговорах с США

РФ раскроет подробности своей позиции на переговорах между Москвой и Вашингтоном на американской Аляске. В этом направлении уже многое было сделано по итогам визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что у РФ есть аргументы и конкретная позиция. Москва планирует излагать ее на встречах.

Многое было сделано по итогам визитов Уиткоффа в Россию.

«Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор», — сказал глава МИД РФ.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет на американской Аляске 15 августа. Сначала президенты пообщаются один на один, а затем организуют переговоры в формате делегаций.