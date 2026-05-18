В Красногорске до 31 мая проходит «Винная ярмарка»

Винная ярмарка проходит в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске до 31 мая. Проект знакомит жителей Подмосковья с российскими винодельнями и их продукцией, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Площадка работает по адресу: Красногорский бульвар, дом 28, возле храма. Гости могут посетить дегустации российских вин, мастер-классы от сомелье и виноделов, а также тематические мероприятия, включая винное казино и рисование вином. Атмосферу дополняют живая музыка и гастрономическое сопровождение от фермерских хозяйств — на ярмарке представлены сыры, мясные деликатесы и свежие ягоды.

В мероприятии участвуют винодельни из Крыма, Кубани и Самарской области. Посетителям предлагают как новинки сезона, так и редкие образцы, которые не представлены в розничных сетях.

Организатором и оператором проекта выступает «Ярмарочный союз» при информационной поддержке Минпромторга России, а также при поддержке правительства Московской области и администрации городского округа Красногорск. С 2022 года ярмарка прошла в 18 городах страны и объединила более 30 площадок.

В Красногорске ярмарка открыта ежедневно с 12:00 до 21:00, вход свободный. Действует возрастное ограничение 18+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

