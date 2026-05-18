Стерлигов назвал школьную программу «безбожным скотством»

Предприниматель Герман Стерлигов раскритиковал школьное образование и заявил, что учебный процесс противоречит религиозным догматам. Он также возложил ответственность на родителей, сообщает «Абзац» .

Герман Стерлигов заявил, что обучение в школе «пагубно влияет на личность ребенка» и лишает детей духовных ориентиров. По его мнению, гуманитарные и естественные науки противоречат вере.

«Я понимаю, что все годы обучения в школе каждый школьник и школьница занимаются богохульством, потому что гуманитарные науки, литература, история — это богохульство. Лермонтов, Пушкин, Достоевский — это богохульство. История — это богохульство. А химия, физика и прочее — это колдовство. Это алхимия. И люди 10 лет занимаются алхимией и богохульством. Внешнее проявление этого безбожного скотства — это вид папуасов, раскрашенных, обколотых наколками различными, в серьгах, в пирсинге», — заявил Стерлигов.

Особую ответственность предприниматель возложил на родителей. Он считает, что взрослые, отдавая детей в «поганые школы», подталкивают их к «тяжким преступлениям против веры» и обрекают на наказание.

«По Священному писанию, только одно наказание от Бога — смерть. И родители добровольно отдают своих детей на совершение тех преступлений, за которые наказание — смерть. И во временной жизни, и вечной», — резюмировал Стерлигов.

