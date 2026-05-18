В Подмосковье наградили победителей конкурса «Кадет года 2025»

Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса «Кадет года — 2025» прошла 18 мая в Московской областной думе. В этом учебном году в состязании участвовали более 180 кадетов из 46 школ 26 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проводился среди обучающихся кадетских учреждений Подмосковья. Победителей и призеров определили в шести возрастных категориях — отдельно среди девушек и юношей 5–6, 7–8 и 9–11 классов.

В младшей группе среди девушек первое место заняла Василиса Баскакова из Воскресенской кадетской школы, среди юношей — Максим Веретин из гимназии №7 Подольска. В категории 7–8 классов победителями стали Анна Молчанова из гимназии №7 Подольска и Кирилл Блиставцев из школы №26 Балашихи. Среди старшеклассников лучшими признаны Мария Фролова из школы №32 Подольска и Артем Лудяков из Свердловской школы №2 Лосино-Петровского.

Соревнования проходили с октября по май в четыре тура: участники представляли личные достижения, защищали проекты, демонстрировали физическую и творческую подготовку, а также бальную дисциплину. Младшие кадеты исполняли большой фигурный вальс и падеграс, старшеклассники — вальс и русский лирический танец. Финалисты также писали эссе. Туры проходили в очном, онлайн и дистанционном форматах.

В ведомстве подчеркнули, что конкурс проводится с 2022 года и стал традиционным событием для кадетского движения региона.

