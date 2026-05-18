В Домодедове обсудили развитие здравоохранения и работу больниц

Форум и выездная администрация по вопросам здравоохранения прошли 15 мая в городском округе Домодедово. Жители, представители администрации и медицинского сообщества обсудили развитие больницы и стоматологической поликлиники, организацию приема пациентов и планы на ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в формате открытого диалога без формальных докладов и сложных терминов. Участники обсудили, как развивается Домодедовская больница и стоматологическая поликлиника, какие изменения уже реализованы и какие проекты планируют запустить в ближайшее время. Речь шла об обновлении оборудования, расширении диагностической базы и новых возможностях лечения.

Перед жителями выступили главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, главный врач стоматологической поликлиники Михаил Каюгин и советник главы округа, депутат Александр Пашков. Отдельно обсудили реализацию народной программы партии «Единая Россия» в сфере здравоохранения, а также меры поддержки семей с детьми и молодежи.

После форума прошла выездная администрация. Представители администрации округа и медучреждений в индивидуальном порядке ответили на обращения граждан. Всего специалисты рассмотрели 33 вопроса. Кроме того, желающие смогли пройти биорезонансное тестирование — экспресс-диагностику организма на современном оборудовании.

«У людей всегда много вопросов по теме здравоохранения. Подобные встречи нужны для того, чтобы честно обсудить проблемы, дать понятные ответы и показать, какие решения уже есть и над чем мы продолжаем работать. Все программы — федеральные, региональные, муниципальные — направлены на то, чтобы медпомощь была доступной и качественной для каждого жителя», — отметила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.