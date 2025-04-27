Лавров напомнил, что Путин поддержал предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS отметил, что президент Владимир Путин сразу же одобрил инициативу своего американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине.

Лавров подчеркнул, что российские вооруженные силы атакуют только те объекты, которые используются украинскими военными.

«Путин заявил, что мы стремимся к прекращению огня, но нам нужны гарантии, что оно не будет использовано для укрепления Вооруженных сил Украины, и что поставки оружия должны быть остановлены», — передает слова Лаврова официальный сайт МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о предполагаемом ударе российских войск по Киеву, отметил, что российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в соответствии с задачами, поставленными верховным главнокомандующим.