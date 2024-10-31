Лавров: Россия подпишет новый договор с Ираном в ближайшее время

РФ собирается подписать с Ираном новый договор о партнерстве в ближайшее время. В нем будут пункты, в том числе касающиеся обороны, сказал глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает РИА Новости .

В договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве будет указано, что две страны будут стараться теснее работать в сфере обороны. Также они будут взаимодействовать друг с другом для становления мира и безопасности.

Страны планируют сотрудничать на глобальном и региональном уровнях.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани сказал, что РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке.