Лавров: Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Армения уже прошли стадию взаимных недоверий и обид, сообщает РИА Новости .

Лавров находится в Ереване. Он выступил в Российско-Армянском университете, а также встретился с главой государства Николом Пашиняном.

«Понимаем, что это (недоверие и обиды — ред.) совершенно бессмысленно, потому что есть реальные факты, и мы будем исходить из них», — сказал министр.

По его словам, самое главное из сказанного руководством Армении — это то, что не стоит постоянно уходить в историческую орбиту, а следует укреплять современную страну и жить в сегодняшнем дне.

Как считает Лавров, в прошлом нельзя найти результата, который сегодня был бы важен, но забывать его тоже не стоит.