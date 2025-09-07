Лавров прокомментировал символ сотрудничества России, Индии и Китая

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» ответил на вопросы о значении встречи президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что взаимодействие трех держав отражает общность интересов в экономическом и социальном развитии, а также повышении благосостояния населения.

Лавров отметил, что партнерство России, Индии и Китая, известное как формат РИК, продолжает развиваться в соответствии с концепцией, предложенной еще в 1990-е годы бывшим министром иностранных дел России Евгением Примаковым. В настоящее время ведется подготовка к очередной встрече на уровне глав МИД, а в перспективе возможно проведение специального саммита.

Отвечая на вопрос о неформальном символе сотрудничества — образе «слон-дракон-медведь» — министр обратил внимание на естественность выбора национальных символов, отражающих богатство культур и традиций трех стран.

«Слон-дракон-медведь» — богат животный мир. У наших трех народов богатая фантазия. Они выбирали символы своих наций без всякого голосования, идя от жизни», — подчеркнул глава ведомства.