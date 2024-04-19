Лавров ответил, осталось ли у России доверие к Украине

Лавров о переговорах с Украиной: веры им никакой нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не противилась мирному разрешению украинского конфликта. Тем не менее, по словам главы МИД, у РФ не осталось доверия к руководству Украины, сообщает kp.ru .

Руководитель российской дипломатии отметил, что по итогам всего опыта переговорного процесса можно уверенно заявить, что по отношению к киевским властям у Москвы «веры никакой нет». Кроме того, по словам Лаврова, украинский президент Владимир Зеленский «сам себе запретил переговоры».

«На нынешнем этапе, конечно, мы повторяем это всегда — и президент, и ваш покорный слуга, и Песков, когда спрашивают, готовы ли мы к переговорам», — сказал министр в ходе интервью.

По словам Лаврова, во время дебютных раундов российско-украинских переговоров Москва принимала различные предложения и не отвергла компромиссов. Несмотря на это, на Банковой подобные старания отвергли, нарушив еще и собственные обещания, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.