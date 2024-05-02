В ЛНР задержали гражданку Украины, корректирующую удары ВСУ

сегодня в 20:45

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) гражданку Украины, которая корректировала удары украинских боевиков и передавала данные о местах дислокации подразделений российской армии, сообщает ТАСС .

Жительница поселка городского типа Троицкое с марта по май прошлого года собирала данные о местах дислокации личного состава и техники ВС РФ, а затем передавала информацию ВСУ.

«Передавала данные военнослужащим Украины с целью нанесения ударов. <…> Я осознавала, что могут пострадать люди, гражданские люди», — сказала задержанная украинка в ходе допроса.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Гражданке Украины грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее силовики задержали жителя Приморья по подозрению в шпионаже на украинскую разведку. Задержанный россиянин заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».