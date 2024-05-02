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Жителя Приморья подозревают в шпионаже на Украину

Силовики задержали жителя Приморья по подозрению в шпионаже на украинскую разведку, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что задержанный собирал и передавал представителям украинского ГУР «сведения об объектах военной инфраструктуры края». При этом он, по данным ФСБ, полностью понимал, что противник может использовать эти данные против безопасности РФ. В частности, речь идет о прямой атаке.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Государственная измена». Задержанный россиянин заключен под стражу.