США проводят испытания гигантского подводного дрона Manta Ray

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Обозреватель издания The War Zone Оливер Паркен заявил, что подводный дрон Manta Ray, который создала американская военно-промышленная компания, оказался огромных размеров, сообщает Lenta.ru .

Журналист подчеркнул, что испытания Manta Ray проходили у побережья Южной Калифорнии в феврале–марте 2024 года. Снимки стендовых тестов опубликовал Пентагон. Подводный беспилотник оказался значительно больше пилотируемой надводной лодки.

Паркен отметил, что из-за своих размеров Manta Ray доставили до места испытаний в разобранном виде.

«Это открывает потенциальную возможность быстрого развертывания Manta Ray по всему миру, не занимая при этом ценное пространство на пирсах военно-морских объектов», — заключил обозреватель.

В конце марта телеканал NBC сообщал, что американские специалисты разработали первый «умный пистолет». Оружие работает только в руках авторизованного пользователя.