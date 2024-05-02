Власти рекомендовали киргизам отказаться от поездок в Россию
Фото - © Вид на перрон из терминала аэропорта Манас/Wikipedia.org, Dalerchik. Собственная работа
Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало населению страны без веских оснований не посещать Россию, а если поездку нельзя отложить, то заранее проверять наличие ограничений на границе страны, пишет ТАСС.
Жителям Киргизии рекомендуют отказаться от поездок в Россию до момента, когда перестанут действовать дополнительно введенные меры безопасности и усиленного контроля на границе страны.
Сведений о массовых отказах во въезде в Россию пока нет, но МИД Киргизии просит граждан заранее узнавать, если ли какие-либо ограничения для въезда в РФ.
«Вместе с тем, министерство и загранучреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики», — пояснили в МИД.
При возникновении непредвиденных ситуаций, киргизы могут обратиться за помощью в посольство республики в Москве по горячим телефонным линиям.
Ранее власти Таджикистана рекомендовали своим гражданам временно отказаться от поездок в Россию. Речь идет о визите в страну любым видом транспортов.