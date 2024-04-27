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Таджикистан рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

Таджикистан рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию без острой необходимости. Такие ограничения касаются граждан, передвигающихся на всех видах транспорта, сообщает Baza.

Представитель МИД Таджикистана на встрече с российским послом Семеном Григорьевым выразил обеспокоенность из-за массовых случаев отказа гражданам республики во въезде в Россию.

Ранее больше тысячи граждан Таджикистана застряли на КПП «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России. Однако других граждан в Россию пропускали.

Кроме того, пограничники не пускают в Россию и часть граждан Таджикистана, прибывающих в аэропорты российских городов.