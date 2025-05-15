Лавров оценил работу нижегородского главы по развитию внешнеполитических связей
Лавров: Никитин уделяет внимание внешним факторам развития Нижегородской области
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил успехи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в сфере развития внешнеполитических связей, сообщает pravda-nn.ru.
Похвала прозвучала 15 мая на дебютной встрече Дипломатического клуба, в которой участвовал и руководитель региона.
«Я очень рад здесь видеть губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина, который много внимания уделяет внешним факторам развития своего региона и укреплению связей в контексте нашей внешней политики», — отметил Лавров.
Глава МИД России подчеркнул, что Никитин активно содействует укреплению и расширению взаимодействия Нижегородской области с иностранными государствами, уделяя этому вопросу много внимания.