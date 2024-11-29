Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе об урегулировании украинского кризиса, отметил, что RT и Sputnik на практике подтвердили свою способность предоставлять объективные данные и проводить беспристрастный анализ событий, сообщает RT .

«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, плюрализме, демократии, на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения. В этой связи основным объектом их нападок предсказуемо служат российские издания, такие, например, как RT и Sputnik», — заявил глава МИД России.

По его словам, эти российские СМИ на деле продемонстрировали, что могут эффективно доносить объективную информацию до своей аудитории и предлагать независимый анализ текущих событий.

Лавров также подчеркнул, что проблемы с аккредитацией у RT и Sputnik начались задолго до украинских событий. Несколько лет назад возникли трудности с получением аккредитации для журналистов этих СМИ в Елисейском дворце в Париже. И еще до конфликта на Украине, когда отношения РФ с западными коллегами были в целом рабочими, президент Макрон на вопрос о причине отказа в аккредитации RT и Sputnik сказал: «Потому что это не СМИ, а инструменты пропаганды», вспомнил глава МИД России.

Он добавил, что в 1990 году в Париже на саммите ОБСЕ была принята хартия, обеспечивающая свободный доступ к информации для граждан всех стран, и сегодня это все нарушается.