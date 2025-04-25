Франция сыграла одну из ведущих ролей в направлении Украины по пути катастрофы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Таким образом он прокомментировал интервью нового французского посла в Москве Николя де Ривьера «Коммерсанту», сообщает RT со ссылкой на российское дипведомство.

По словам Лаврова, французский дипломат считает, что все проблемы заключаются только в боевых действиях на Украине. При этом, как отметил министр, де Ривьер не упоминал, что Москва на протяжении 10 лет предостерегала от продвижения НАТО на Восток и «вскармливания на Украине откровенно нацистского режима», пришедшего после госпереворота в 2014 году.

«Ни слова о том, что одну из ведущих ролей в направлении украинского народа, государства по пути к катастрофе сыграла Франция», — сказал Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии также подчеркнул, что Франция в том числе была гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года. Несмотря на это, как напомнил Лавров, спустя годы тогдашние президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Украины Петр Порошенко* признались, что не собирались выполнять соглашение.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.