Полиция оформила 51 протокол за песни и «запрещенную символику» в День Победы

В Латвии правоохранительные органы провели масштабные репрессивные акции против участников памятных мероприятий 9 мая. По данным местных СМИ, было составлено 51 административное дело, два человека задержаны, сообщает Ura.ru .

Основными поводами для преследования стали исполнение русских военных песен, использование георгиевских лент, цветочных композиций в цветах российского флага и советских наград, включая орден Красной Звезды.

Наибольшее количество инцидентов зарегистрировано в Риге, где полиция работала в усиленном режиме. Как сообщают очевидцы, правоохранители особенно активно действовали у мемориалов советским воинам-освободителям, в том числе в парке Дубровина города Даугавпилс. За демонстрацию «запрещённой символики» нарушителям грозят штрафы до 350 евро.

Ситуация в Прибалтике продолжает обостряться на фоне последовательного искоренения памяти о подвиге советского народа в годы Второй мировой войны. В соседней Литве вандалы установили мусорный контейнер с циничной надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии» у места традиционного возложения цветов. Эти действия вызвали возмущение среди русскоязычных жителей стран Балтии и представителей ветеранских организаций.

Антироссийская истерия достигла нового уровня: теперь под запрет попадают не только конкретные символы, но и сама память о Великой Победе. Эксперты отмечают, что подобные меры лишь углубляют раскол в латвийском обществе, где около 40% населения являются русскоязычными.