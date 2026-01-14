«Лахудры всех мастей»: Милонов высказался касательно обнаженной активистки ЛДПР

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко осудил липецкого координатора ЛДПР Наталью Богданову в связи с возникшим скандалом вокруг ее откровенных фото в нижнем белье, размещенных в социальных сетях, сообщает «Абзац» .

Ранее девушка занималась модельной деятельностью. Она ведет две страницы в соцсети: на одной освещает деятельность в партии, на другой — публикует фотографии эротического содержания. Наибольшее возмущение пользователей вызвало фото, на котором она позирует с удостоверением члена избирательной комиссии Задонского округа Липецкой области. Богданова полагает, что причиной критики в ее адрес является зависть.

«У нас, к сожалению, почему-то вдруг лахудры всех мастей стали ощущать себя полноценными членами общества. Я не говорю лично про эту девушку, а в целом. Конечно, это недопустимо. Я считаю, что-либо ты занимаешься общественной, политической деятельностью и добровольно принимаешь нормы поведения, либо не занимаешься и становишься очередной многотысячной шваброй, которая уехала в Европу, ведет стримы и еще что-то там делает. И имени никто не помнит, только кличку для съемок в порнофильмах», — высказался Милонов.

Парламентарий подчеркнул свое уважительное отношение к основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, уточнив, что люди, стремящиеся попасть в политику, но при этом игнорирующие элементарные нормы приличия, забывающие «штаны надеть», не могут рассматриваться как единомышленники партии.

