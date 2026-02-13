«Курите и не лезьте!»: премьер Словакии Фицо раскритиковал власти Нидерландов
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг жесткой критике действия нового правительства Нидерландов, обвинив его в попытках влиять на внутренние дела республики, сообщает «Царьград».
В опубликованном на своей странице в социальной сети видеообращении он выразил мнение, что Амстердам не имеет оснований давать оценки братиславской позиции относительно вопросов брака и гендерной политики, намекая на евроскептицизм словаков.
«Нидерландские политические друзья, у вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Мы так в Словакии не делаем. Курите… признавайте 70 полов — это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение — это переход красной линии», — заявил Фицо.
Он также высказал опасение, что такая позиция ставит под угрозу перспективы всего ЕС. Словацкий премьер отметил, что идеи об отмене права вето по принципиальным вопросам, а также модель, где более крупные члены союза навязывают свою волю меньшим, ведут к разрушению Евросоюза.
«Представление о том, что мы отменим право вето в основополагающих вопросах работы Евросоюза, что крупные страны будут решать и указывать тем, что меньше, что они должны делать, ведет к гибели Европейского союза», — заключил Фицо.
