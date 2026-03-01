КСИР анонсировал масштабное наступление против Израиля и на базы США Политика сегодня в 06:25

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана анонсировал «масштабное» наступление против Израиля и на базы США, сообщает RT со ссылкой на агентство Fars.

«В ближайшие минуты начнется самая масштабная наступательная операция в истории вооруженных сил исламской республики Иран», — говорится в сообщении. 28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства. Посольство России рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль «до нормализации обстановки». Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак Израиля и США.