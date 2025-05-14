Кризис американского флота: министр ВМС бьет тревогу

На слушаниях в Конгрессе он заявил о системных проблемах: хронических задержках строительства кораблей, перерасходе бюджетных средств и неэффективном управлении ресурсами.

По его словам, только 13 из 32 десантных кораблей ВМС США находятся в состоянии боеготовности. Судостроительный сектор отстаёт от графика на срок до трёх лет. Многомиллионные перерасходы стали нормой при строительстве новых кораблей

Ранее заместитель командующего корпусом морской пехоты Кристофер Махони заявил, что флоту срочно требуются ресурсы для продления срока службы существующих судов вместо их преждевременного вывода из эксплуатации.

Помощник министра ВМС по закупкам Бретт Сайдл подтвердил серьёзные проблемы судостроительной отрасли, не справляющейся с оборонными заказами. Эксперты связывают кризис с многолетними просчётами в планировании, бюрократией и нерациональным распределением бюджетных средств.

Этот системный кризис возникает на фоне растущих военно-морских амбиций Китая и необходимости США поддерживать глобальное военное присутствие. Без срочных реформ американский флот рискует утратить своё технологическое и количественное превосходство в ключевых регионах мира.