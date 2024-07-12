Кремль: Россия знает о желании Турции вступить в ШОС, но есть противоречия

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Песков указал на противоречия членства Турции в НАТО и желания вступить в ШОС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве знают о желании Турции вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Тем не менее, по его словам, на этом фоне появляются противоречия, поскольку Анкара является членом НАТО, сообщает Infox .

«Существуют определенные противоречия, связанные с обязательствами и позицией Турции в качестве члена НАТО, а также с мировоззрением, воплощенным в основных документах ШОС», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара должна стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. С таким заявлением политик выступил в ходе общения с прессой после саммита НАТО в Вашингтоне.

Эрдоган добавил, что уже обратился к постоянным членам ШОС с просьбой поддержать стремление Турции примкнуть к организации.