Кремль подтвердил дату визита Путина в Казахстан

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин совершит официальный визит в Казахстан 27 ноября. Ранее такую дату назвал министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу, сообщает ТАСС .

7 ноября Мурат Нуртлеу встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Астане. Во время встречи казахстанский министр рассказал, что поездка Путина в республику запланирована на 27 ноября.

25 октября Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Глава России подчеркивал, что двусторонние отношения Москвы и Астаны очень важны.

Ранее Казахстан получил статус страны-партнера БРИКС.