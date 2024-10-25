Кремль озвучил отношение к членству страны НАТО в БРИКС

Песков заявил об интересе стран к присоединению Турции к БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присоединение Турции к БРИКС очень важно для всех участников объединения. По его словам, члены БРИКС хотят видеть Анкару в рядах блока, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT World.

«Турция является крупной региональной державой, играет очень важную роль и в глобальных делах. Поэтому все заинтересованы в приглашении Турции в этот процесс», — отметил Песков на полях саммита БРИКС в Казани.

По словам представителя Кремля, в этом вопросе для России важен интерес Турции к БРИКС именно как отдельный страны, а не члена НАТО. Песков также обратил внимание, что само НАТО «является нашим врагом».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в прошедшем саммите БРИКС. По итогам мероприятия Анкара и еще 12 стран получили статус государства-партнера БРИКС.