Кремль опроверг слухи о «взрывном» характере предстоящего заявления Путина

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Песков: Пресс-подход Путина не собирается ничего «взрывать»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ожидания вокруг предстоящего пресс-подхода Владимира Путина по итогам международных переговоров в рамках празднования Дня Победы, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопрос о предположениях в соцсетях, будто заявления главы государства «взорвут американский прайм-тайм», представитель Кремля заявил: «Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать».

Он добавил, что серия двусторонних встреч Путина с лидерами стран-участниц празднования затянулась и первоначально анонсированный на вечер пресс-подход переносится.

В Кремле подчёркивают рабочий, а не сенсационный характер предстоящих заявлений

«Президент традиционно подведёт итоги переговоров, но это будет содержательный рабочий формат, а не шоу», — добавил Песков, намекая на избыточные ожидания медиа.

Эксперты отмечают, что подобные комментарии призваны снизить градус спекуляций вокруг возможных внешнеполитических заявлений, особенно на фоне визита в Москву ряда глав государств из Азии, Африки и СНГ. Окончательное время проведения пресс-подхода будет объявлено дополнительно по завершении текущей дипломатической программы.