Красовский тоже вспомнил Бога после слов Пугачевой

сегодня в 23:28

«Как Он терпит ее 75 лет?»: Красовский о заявлении Пугачевой

Журналист Антон Красовский высказался о позиции певицы Аллы Пугачевой по поводу падения украинской ракеты ПВО по детской больнице в Киеве.

Ранее певица в своих соцсетях опубликовала кадры пострадавших после удара украинской ракеты ПВО по детской больнице и написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».

«Если у Господа заканчивается терпение, то как Он терпит ее 75 лет?», — парировал слова Пугачевой журналист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Пугачевой о провокации ВСУ в Киеве.