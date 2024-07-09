Красовский тоже вспомнил Бога после слов Пугачевой
«Как Он терпит ее 75 лет?»: Красовский о заявлении Пугачевой
Журналист Антон Красовский высказался о позиции певицы Аллы Пугачевой по поводу падения украинской ракеты ПВО по детской больнице в Киеве.
Ранее певица в своих соцсетях опубликовала кадры пострадавших после удара украинской ракеты ПВО по детской больнице и написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».
«Если у Господа заканчивается терпение, то как Он терпит ее 75 лет?», — парировал слова Пугачевой журналист.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Пугачевой о провокации ВСУ в Киеве.