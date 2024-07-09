«Бог без советов разберется»: МИД отреагировал на слова Пугачевой об атаке по Киеву

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Захарова прокомментировала слова Пугачевой о провокации ВСУ в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова певицы Аллы Пугачевой о провокации ВСУ в Киеве.

Ранее Примадонна в своих соцсетях опубликовала снимок раненых людей после удара украинской ракеты ПВО по детской больнице и написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — указала в ответ дипломат в своем Telegram-канале.

Накануне российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве.

По данным МИД РФ, при отражении атаки украинским ПВО одна из ракет западного ЗРК NASAMS попала по территории детской больницы «Охматдет».