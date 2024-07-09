Пугачева одной фразой ответила на ракетный удар по Киеву
Пугачева прокомментировала удар по Киеву фразой «всему есть предел»
Фото - © Serge Serebro, Vitebsk Popular News/Wikipedia.org
Певица Алла Пугачева отреагировала на ракетный удар по Киеву короткой фразой. В своих соцсетях Примадонна также опубликовала снимок раненых людей, сообщает «ФедералПресс».
«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала артистка, прикрепив снимок раненого ребенка и его матери.
В Минобороны РФ подчеркивали: заявления властей Украины о том, что российский удар якобы пришелся по гражданскому объекту, абсолютно не соответствуют действительности.
Многочисленные фото и видео подтверждают факт разрушений в больнице Киева из-за падения именно украинской ракеты. Она была запущена военными ВСУ из зенитного ракетного комплекса в черте города.