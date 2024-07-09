Пугачева одной фразой ответила на ракетный удар по Киеву

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Пугачева прокомментировала удар по Киеву фразой «всему есть предел»

Певица Алла Пугачева отреагировала на ракетный удар по Киеву короткой фразой. В своих соцсетях Примадонна также опубликовала снимок раненых людей, сообщает «ФедералПресс» .

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала артистка, прикрепив снимок раненого ребенка и его матери.

В Минобороны РФ подчеркивали: заявления властей Украины о том, что российский удар якобы пришелся по гражданскому объекту, абсолютно не соответствуют действительности.

Многочисленные фото и видео подтверждают факт разрушений в больнице Киева из-за падения именно украинской ракеты. Она была запущена военными ВСУ из зенитного ракетного комплекса в черте города.