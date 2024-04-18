Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»

В деле о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» очевиден след Украины, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Каракаса Ремихио Себальосом Ичасо, пишет ТАСС .

Сегодня правоохранители, по его словам, прилагают все усилия, чтобы установить организаторов террористического акта. Краснов назвал инцидент «последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью».

«Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — добавил генпрокурор.

Ранее в список террористов попал автор скандальных постов о «Крокусе» и художник Николай Конашенок. Ему предъявили обвинение за публичное оправдание теракта 27 марта. Суд арестовал Конашенка на время расследования — до 25 мая.