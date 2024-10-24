КПРФ готовится к изменениям в руководстве перед выборами в Госдуму

Весной 2025 года в Московской области состоится последний перед выборами в Госдуму съезд партии КПРФ, на котором произойдет ротация в руководящем составе партии, пишут «Ведомости» .

Пленум ЦК КПРФ должен собраться в подмосковном пансионате «Снегири» 26 октября, на котором планируют принять постановление об изменениях в руководящем составе партии. Делегаты должны быть выдвинуты до 1 апреля 2025 года. Согласно норме, от каждого регионального отделения численностью до 2 тыс. человек должны быть выдвинуты 2 делегата, от каждой 1 тыс. членов партии, которые числятся в партячейке, — один делегат.

Пленум ЦК КПРФ станет единственным съездом партии такого формата перед выборами в Госдуму, которые состоятся в 2026 году.

Официально предстоящий пленум не будет предварительно обсуждать никакие кадровые вопросы.

В прошлый раз в руководстве КПРФ произошли серьезные перестановки. В частности, до первого заместителя председателя ЦК Геннадия Зюганова повысили «простого» заведующего кадрами Юрия Афонина. Это решение для партии было важным, предполагается, что на пленуме состоится что-то похожее по отношению к молодым партийцам.