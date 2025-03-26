Самопровозглашенная республика Косово готовится вступить в НАТО и «заставить нашего противника, Сербию, дважды подумать, прежде чем они снова нападут на нас», заявил «премьер-министр» частично признанного государства Альбин Курти. Он признался в этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом .

Глава «правительства» также рассказал, что Косово закупает оружие у Турции, США, Великобритании и Хорватии. Кроме того, по словам Курти, в будущем власти республики планируют построить собственный завод боеприпасов.

«Готовимся вступить в НАТО, усилить нашу армию и заставить нашего противника, Сербию, дважды подумать, прежде чем они снова нападут на нас», — ответил Курти на вопрос пранкеров, готовится ли Косово к глобальной войне.

Он также призвал свергнуть «режим в Сербии, который является пророссийским», и заставить сербские власти признать независимость Косово. Курти считает, что Запад недостаточно давит на Белград, который не признает суверенитет самопровозглашенной республики.

Согласно сербской Конституции, Косово — это автономный край Сербии, который является частью ее территории. МИД России также неоднократно заявлял, что Косово — это Сербия.