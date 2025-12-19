Кортунов назвал Францию и ФРГ самыми уязвимыми из-за провала плана по активам РФ

Как считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, провал плана Евросоюза по конфискации замороженных российских активов негативно отразится на правительствах Франции и Германии, сообщает NEWS.ru .

По его словам, теперь средства для поддержки Украины придется искать в национальных бюджетах, что осложнит положение стран с уже высоким государственным долгом.

Кортунов отметил, что особенно сложная ситуация складывается во Франции, где быстро растет госдолг и в 2027 году пройдут президентские выборы. Президент страны Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться вновь, однако заинтересован в поддержке преемника. В Германии, по мнению эксперта, усилятся позиции правых партий, в частности «Альтернативы для Германии».

Политолог подчеркнул, что перенос ответственности за финансирование с Брюсселя на национальные правительства может привести к политическим кризисам в ряде стран ЕС. Провал инициативы Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен стал тревожным сигналом для руководства союза, хотя это не означает автоматического возврата замороженных средств России.

Ранее попытка ЕС конфисковать российские активы через депозитарий Euroclear не удалась из-за отказа европейских лидеров гарантировать Бельгии защиту от судебных рисков. Брюссель пытался полностью обезопасить себя от возможных исков со стороны РФ и финансовых потрясений, однако другие страны объединения не поддержали эти условия.

