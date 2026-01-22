Кортеж Стива Уиткоффа прибыл в Кремль
Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что кортеж заехал на территорию через Боровицкую башню.
Самолет с дипломатом на борту прилетел в Москву около 22:36 мск.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.
Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.
