Кортеж Стива Уиткоффа прибыл в Кремль

сегодня в 23:27

Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что кортеж заехал на территорию через Боровицкую башню.

Самолет с дипломатом на борту прилетел в Москву около 22:36 мск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.

Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.

