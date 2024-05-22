Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа приедет с визитом в РФ в среду

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в среду прибудет с визитом в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС .

На встрече король Бахрейна обсудит с российским лидером вопросы сотрудничества стран, а еще международную и региональную повестку. Кроме того, они планируют рассмотреть итоги 33-го саммита лиги арабских государств, прошедшего в Манаме 16 мая.

После поездки в РФ Хамад бен Иса Аль Халифа планирует посетить Китай. Там он будет участвовать в форуме китайско-арабского сотрудничества.

После выборов в марте король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием и пожелал успехов. Они поговорили по телефону.