Корабль «Юрий Иванов» вошел в район учений НАТО у Норвегии

НАТО подняла фрегат и авиацию для наблюдения за судном РФ

Российский разведывательный корабль «Юрий Иванов» вошел в район учений НАТО Dynamic Mongoose у берегов Норвегии. В ответ альянс задействовал фрегат и вертолет, сообщает «ФедералПресс» .

Масштабные маневры проходят с 19 по 29 мая под руководством морского командования НАТО в рамках арктической операции Arctic Sentry. В них участвуют девять стран, задействованы подлодки, боевые корабли и патрульная авиация.

В составе группировки названы авианосец HMS Prince of Wales, эсминец Duncan, фрегаты Германии и Португалии, а также подлодки Германии, Нидерландов и Португалии. Воздушное прикрытие обеспечивают самолеты США, Канады, Франции и Великобритании.

Китайское издание Sohu обратило внимание, что корабль проекта 18280 водоизмещением около 4000 тонн приблизился к зоне операций, после чего НАТО направило португальский фрегат и вертолет Merlin Mk2. По версии источников, судно вело радиоэлектронную разведку и мониторинг действий флота.

Аналитики из КНР отмечают, что «Юрий Иванов» оснащен современными системами радиотехнической разведки и связи. В Sohu добавили, что подобные эпизоды становятся регулярными на фоне роста напряженности в Арктике и северной Атлантике.

