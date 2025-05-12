Контракт с секретарем Совбеза Шойгу о воинской службе продлили до 2030 года

Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совбеза генералом армии и экс-министром обороны Сергеем Шойгу продлили на пять лет. Он действует до 2030 года, рассказал РИА Новости информированный источник.

12 мая годовщина пребывания Шойгу на должности секретаря Совета безопасности России. В 2024 году он получил этот пост.

В пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ подтвердили информацию о том, что контракт с Шойгу о службе продлен на пять лет. На посту чиновник занимается вопросами нацбезопасности, работой с основными союзниками РФ, выполняет дипломатические поручения президента в области международной безопасности.

Ранее Шойгу сказал, что ввод западных миротворцев на российские исторические территории может спровоцировать Третью мировую войну. «Коалиция желающих» создает план по введению на территорию Украины военных под видом миротворцев.