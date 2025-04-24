Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что ввод западных миротворцев на российские исторические территории может привести к Третьей мировой войне, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что в настоящее время «коалиция желающих» разрабатывает план по введению на территорию Украины военнослужащих под видом миротворцев.

«Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне», — сказал Шойгу.

Секретарь СБ отметил, что под видом миротворческой миссии Запад хочет установить контроль над территорией Украины и ресурсами страны. На территорию постсоветской республики зайдут подразделения стран НАТО, против присутствия которых Москва выступала еще до начала СВО.

Шойгу добавил, что защита нацистского режима, маршей с символикой дивизий СС, гонения на православных, а также поддержка лишения русскоязычного населения права на родной язык и собственную культуру не является миротворческой миссией.

Ранее американский президент Дональд Трамп задался вопросом, почему Украина не боролась за Крым 11 лет назад. Он подчеркнул, что Вашингтон не просит главу Украины Владимира Зеленского признавать Крым российским.