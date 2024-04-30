Константинов: атака ракетами ATACMS по Крыму является терроризмом

«Киевский режим окончательно деградировал до состояния террористической банды. Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — заявил он.

Ранее глава региона Сергей Аксенов предупредил о суббоеприпасах, которые были найдены в Симферопольском районе в селе Донское после сбития ракет киевских боевиков.

ВСУ произвели новую атаку на полуостров прошедшей ночью. Удары отражали системы противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ рассказали, что было сбито шесть ракет. При этом в США никак не прокомментировали перехват своих оперативно-тактических боеприпасов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что не может подтвердить эту информацию. Также он отказался уточнять, сколько всего таких ракет получил Киев. Однако их количество называется существенным.