Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время не наблюдается перспектив урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел СНГ, пишет РИА Новости .

По словам главы российской дипломатии, на встрече он проинформировал коллег о последних событиях, связанных с усилиями по урегулированию украинского кризиса. Лавров подчеркнул, что на данный момент каких-либо конкретных инициатив в этом направлении не наблюдается.

Министр не уточнил, о каких именно инициативах идет речь и какие стороны могли бы их выдвинуть. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия видимого прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что киевский режим саботирует переговоры. Украина, в свою очередь, обвиняет Россию в нежелании вести диалог на приемлемых для нее условиях. Конкретных сроков или формата возможных будущих переговоров Лавров не назвал.

