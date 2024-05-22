Конгрессвумен Грин: ФБР планировало убийство Трампа

«Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет», — написала она в соцсетях.

К такому выводу республиканка пришла после сообщений, что агенты бюро при обысках в резиденции бывшего лидера в Мар-а-Лаго в 2022 году пришли с оружием и разрешением на его применение.

«Что республиканцы намерены с этим делать?» — спросила Грин.

Сам Трамп в своей соцсети Truth Social в ответ на новость об оружии у ФБР обвинил во всем своего оппонента Джо Байдена.

«Теперь мы наверняка знаем, что Джо Байден является серьезной угрозой демократии. Он умственно не подходит для пребывания в должности», — написал Трамп.

Журналисты РИА Новости сделали запрос в ФБР о праве на использование оружия при обыске. Агенты уточнили, что это стандартный протокол. Такое происходит при всех ордерах на обыски.