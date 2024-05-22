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Конгрессвумен Грин: ФБР планировало убийство Трампа

Политика

Агенты американского ФБР планировали убийство бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, заявил член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, пишет РИА Новости.

«Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет», — написала она в соцсетях.

К такому выводу республиканка пришла после сообщений, что агенты бюро при обысках в резиденции бывшего лидера в Мар-а-Лаго в 2022 году пришли с оружием и разрешением на его применение.

«Что республиканцы намерены с этим делать?» — спросила Грин.

Сам Трамп в своей соцсети Truth Social в ответ на новость об оружии у ФБР обвинил во всем своего оппонента Джо Байдена.

«Теперь мы наверняка знаем, что Джо Байден является серьезной угрозой демократии. Он умственно не подходит для пребывания в должности», — написал Трамп.

Журналисты РИА Новости сделали запрос в ФБР о праве на использование оружия при обыске. Агенты уточнили, что это стандартный протокол. Такое происходит при всех ордерах на обыски.