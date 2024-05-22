сегодня в 03:47

Конгрессмены призвали Остина увеличить число пилотов ВСУ для обучения на F-16

Американские конгрессмены и председатель комитета нижней палаты по разведке Майк Тернер призвали главу Пентагона Ллойда Остина увеличить число военных из ВСУ, которых обучают управлению истребителями F-16, пишет РИА Новости .

«Украина находится в войне, и места для Украины должны иметь приоритет над другими иностранными государствами», — сказано в письме законодателей.

Они считают «недостаточным» выпуск двенадцати украинских пилотов. Увеличение этого показателя «критической необходимостью» для Киева, говорится в сообщении.

Ранее Вашингтон разрешил союзникам передать Киеву F-16, а в подготовке пилотов участвуют сами США. Их обучают в штате Аризона.