Конгрессмен Джеффрис: ВС США могут вмешаться в конфликт при падении Украины

Американские военнослужащие могут вмешаться в конфликт в случае, если Украина падет, заявил лидер демократов в нижней палате конгресса США Хаким Джеффрис, пишет РИА Новости .

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», — сказал он в интервью CBS News.

Конгрессмен отметил, что среди республиканцев растет пророссийская фракция, члены которой не хотят поддерживать Киев и считают, что «Россия — не враг США». Поддержку России, по его словам, возглавляет конгрессвуман от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

Также отправку войск на Украину активно обсуждает Франция. Президент Эммануэль Макрон заявлял, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут, однако «ничего исключать нельзя».