Кондратьев: ВСУ попытались атаковать объекты в Новороссийске

сегодня в 04:15

Киевские боевики предприняли попытку атаки российских объектов в Новороссийске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram .

«Сегодня ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу», — написал глава региона.

ПВО перехватила свыше 10 БПЛА. В результате падения обломков дронов произошли возгорания. Их оперативно ликвидируют спасатели.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Кондратьев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выкладывать в Сеть кадры работы систем ПВО, чтобы не помогать противнику.