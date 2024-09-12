Компания Raytheon начнет производить ракеты AMRAAM для Украины
В США планируют производство ракет AMRAAM для ВСУ
Американская компания Raytheon получила контракт на производство ракет AMRAAM для ВСУ, пишет RT.
Контракт включает в себя поставки боеприпаса Украине, Болгарии, Японии и Венгрии, . Его стоимость почти 1,2 млрд. долларов, указано в публикации.
Производство ракет будет завершено до конца 2028 года.
Ракета AMRAAM — это всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности. Она способна поражать цели до 180 км в зависимости от модификации.