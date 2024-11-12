Компании из Германии и Финляндии предоставили Украине спутниковые снимки

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«С начала октября 2024 года Украина получает новые спутниковые снимки. Это дополнит дальнейшие разведывательные данные для оперативного планирования ВСУ», — говорится в заявлении концерна.

Уточняется, что снимки сделаны спутниками SAR для космической обороны территории Украины.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель сообщил об окончании передачи Украине одного миллиона снарядов к концу 2024 года.