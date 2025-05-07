сегодня в 23:07

Компании ФРГ признали ответственность за укрепление нацистов в 1930-е годы

Почти 50 компаний ФРГ признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1930-е годы, пишет ТАСС .

В частности, совместное заявление подписали такие компании как Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa и Rheinmetall.

«Германские компании в мыслях о собственной выгоде внесли свой вклад в укрепление владычества национал-социалистов», — говорится в тексте заявления.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил о систематических попытках ФРГ пересмотреть итоги Второй мировой войны.

По словам дипломата, немецкие власти отказываются признавать злодеяния Третьего рейха, включая блокаду Ленинграда, актом геноцида, ссылаясь на якобы выплаченные репарации.